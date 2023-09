OM ‍: C'est terminé, Marcelino quitte Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'histoire est bien terminée entre l'OM et Marcelino. Selon les informations de RMC, confirmées par La Provence, le coach espagnol quitte Marseille avec effet immédiat.

Marcelino ne sera pas sur le banc de l'Olympique de Marseille pour la première journée de la phase de groupes de l'Europa League jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Choqué par les propos tenus par les responsables des groupes de supporters lors de la réunion de lundi soir au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, l'ancien coach de Bilbao et de Valence claque la porte. Selon les informations de RMC, Marcelino est passé au centre d'entraînement de l'OM ce mardi aux alentours de 9h avec ses adjoints. Mais le futur ex-entraîneur de Marseille n'est pas monté dans le bus qui a amené les joueurs olympiens à l'aéroport. Sa décision, prise dès mardi, se confirme ce mercredi et semble bien définitive.

🚨 Marcelino et son staff quittent Marseille !https://t.co/OsmobJ5nfm pic.twitter.com/Kd2874Ai0e — RMC Sport (@RMCsport) September 20, 2023

Marcelino ne veut pas poursuivre dans ces conditions et a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Trois noms sont sur la table pour assurer l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach : l'actuel directeur sportif David Friio, l'adjoint Pancho Abardonado ou le conseiller du président Jean-Pierre Papin. De son côté, Pablo Longoria ne voyagera pas non plus à Amsterdam jeudi... mais le président espagnol de l'OM n'est pas certain de partir. Echaudé par les récents évènements, il s'est mis en retrait sans pour autant annoncer sa démission à Frank McCourt pour le moment. La situation est plus explosive que jamais à Marseille, pourtant invaincu depuis le début de la saison et à seulement 2 points du leader monégasque en championnat.