OM : C’est sûr, cette piste au mercato va agacer les supporters !

Dans : OM, Mercato.

Après l’échec du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a peut-être pas abandonné l’idée de recruter un attaquant.

Même s’il affirme que ce dossier n’est pas une priorité, l’entraîneur Rudi Garcia ne dirait pas non à un renfort en pointe. C’est pourquoi le club phocéen poursuit ses recherches. Selon les informations de Tuttosport, l’OM suivrait les performances de Jean-Kévin Augustin (21 ans). Une piste qui risque d’agacer les supporters marseillais pour plusieurs raisons. Tout d’abord, rappelons que l’attaquant français a été formé au Paris Saint-Germain.

Le natif de la capitale avait d’ailleurs chambré le Vélodrome après son but inscrit contre Marseille (5-2 pour l’OM) la saison dernière en quarts de finale retour de l’Europa League. Les fans olympiens n’ont sûrement pas oublié cet épisode. Et en cas d’hésitation, ces derniers seront définitivement convaincus par la récente décision d’Augustin. En accord avec son club, l’avant-centre a refusé sa convocation en équipe de France Espoirs pour cause de fatigue musculaire. Avec tout ça, l’OM ferait mieux d’oublier l’ancien Parisien.