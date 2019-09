OM : C'est Plus Belle La Vie, Rongier attend son transfert à Marseille

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Emballement à général à Marseille, Valentin Rongier est bien resté dans la cité provençale ce mardi pour signer à l’OM.

Nouveauté du règlement, un joker qui n’est pas médical peut en effet signer dans un club de Ligue 1 entre septembre et janvier s’il provient d’une autre formation du championnat. C’est donc le cas et selon plusieurs sources qui suivent le dossier de près, les discussions sont reparties de plus belle. L’OM et Nantes discutent toujours du pourcentage du joueur en cas de revente, qui semble être la clé cruciale du transfert. Une preuve de plus que tout le monde pense finalement au futur transfert de Valentin Rongier, alors qu’il n’a pas encore enfilé le maillot de Marseille sur le dos.

On est pas loin du sketch... Les négos ont repris entre l’#OM et #Nantes pour #Rongier et notamment sur les bonus. L’OM peut le faire en joker (chaque club de Ligue 1 à le droit à un joueur évoluant en France). Le joueur est toujours sur Marseille. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 3 septembre 2019

Quoi s’il en soit, un retour semble désormais difficile pour le milieu de terrain, qui n’a pas voulu revenir à Nantes alors qu’il était attendu à l’entrainement, et a du se voir promettre une issue dans ce dossier, puisqu’il ne peut pas rester indéfiniment en transit sur le Vieux Port. Ce lundi soir, les négociations avaient trouvé un accord sur le montant du transfert (13 ME), les bonus (5 ME) mais pas le pourcentage à la revente du joueur lors de son futur transfert. Et aucun des deux présidents n’avait voulu lâcher.