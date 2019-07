OM : C’est confirmé, Marseille craque pour cette pépite

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, ESTAC.

Après s’être offert Alvaro Gonzalez, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont en passe de boucler leur deuxième recrue en la personne de l’attaquant Dario Benedetto. L’effectif d’André Villas-Boas prend doucement forme mais idéalement, le club provençal aimerait se débarrasser de Clinton Njie et de son salaire conséquent afin de miser sur un ailier polyvalent plus jeune, susceptible d’être revendu à prix d’or dans quelques années. Dans cette optique et comme indiqué par L’Equipe la semaine dernière, Marseille piste bel et bien Bryan Mbeumo.

A en croire les informations du 10 Sport, le jeune ailier de Troyes est même la nouvelle priorité de Marseille dans le secteur offensif. « Bien positionné » car la volonté du joueur est de rester en France, le récent 5e de Ligue 1 aurait toutes les chances de rafler la mise dans ce dossier. A condition évidemment de s’aligner sur les premières propositions étrangères… Pour l’heure, Wolfsburg a proposé 10 ME, tout comme le Borussia M’Gladbach. En Angleterre, Southamtpon a soumis une première offre équivalente tandis que Montpellier, également intéressé, se serait positionné à hauteur de 8 ME. Reste à voir quelles seront les possibilités de Marseille dans le dossier du prometteur Troyen de 19 ans, auteur de 11 buts l’an passé en Ligue 2.