OM ‍: Brice Samba de retour à l’OM, c’est confirmé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le départ de Pau Lopez en Italie se confirme et pour lui succéder, l’OM est très intéressé par Brice Samba. Le capitaine de Lens est une piste sérieuse, bien que le club phocéen étudie d’autres dossiers.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est bien lancé, après les signatures officielles de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné. Dans les jours à venir, l’état-major du club phocéen va devoir gérer au mieux le dossier du gardien de but. Après trois ans avec Pau Lopez, une page devrait se tourner puisque le gardien espagnol a de fortes chances de s’engager à Côme, où son ami Cesc Fabregas est l’entraîneur de l’équipe. Le départ de Pau Lopez pourrait rapporter entre 5 et 10 millions d’euros à l’OM, une somme qui sera immédiatement réinvestie pour lui trouver un successeur de poids.

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que le profil de Brice Samba « tient la corde » et que visiblement, l’actuel capitaine du RC Lens, qui dispute l’Euro avec l’Equipe de France en tant que doublure de Mike Maignan, est la cible principale de Marseille. Le quotidien national confirme par ailleurs des contacts noués avec Illan Meslier, le gardien de Leeds United. D’un média à l’autre, les sons de cloche sont d’ailleurs légèrement différents car pour La Minute OM, celui qui était le chouchou de Marcelo Bielsa à Leeds est la « cible prioritaire » du club phocéen à ce stade.

L'OM est également intéressé par Illan Meslier

Le compte insider nous apprend par ailleurs que Mattia Perin, gardien de 31 ans très peu utilisé à la Juventus Turin et sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2025, a été proposé à Marseille. Cette piste n’est cependant pas prioritaire aux yeux du board olympien, qui souhaite miser sur un gardien plus jeune et charismatique, capable de répondre aux attentes de Roberto De Zerbi dans le jeu au pied. Pour l’heure, Brice Samba et Illan Meslier sont donc les deux pistes à prendre avec le plus de sérieux. La question est maintenant de voir si financièrement, ces deux joueurs seront dans les cordes de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival.