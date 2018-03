OM : Bourreaux de Nice, ces trois Moscovites ont séduit Marseille

Alors qu’il recevra l’Athletic Bilbao ce jeudi (21h05) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille sera également présent en Espagne.

Afin de préparer le prochain mercato estival, le club phocéen a effectivement envoyé un intermédiaire pour superviser l’autre huitième de finale aller d’Europa League entre l’Atlético Madrid et le Lokomotiv Moscou (19h). Supporters marseillais, ne vous emballez pas, aucun joueur de Diego Simeone ne sera observé. Le scout de l’OM se focalisera sur les visiteurs et plus particulièrement sur leurs trois milieux Manuel Fernandes (32 ans) ainsi que les frères russes Anton et Aleksey Miranchuk (22 ans).

Il faut dire que les trois Moscovites ont brillé cette saison sur la scène européenne. Eliminé par le Lokomotiv au tour précédent, l’OGC Nice pourra confirmer. Rappelons que le Portugais avait inscrit un triplé à l’Allianz Riviera (2-3), lui dont la valeur est estimé à 4,5 M€. Reste à savoir si les cibles de l’OM évolueront au même niveau face à un adversaire plus coriace, d’où la présence marseillaise au Wanda Metropolitano.

Scouts of Villarreal, Valencia, OM, Sporting Lisbon and AS Roma will attend tomorrow’s game between Atletico and Lokomotiv to watch Manuel Fernandes and Miranchuk brothers, according to reports in Russia. pic.twitter.com/mUEXKcUhr0