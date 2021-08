OM : Boubacar Kamara et Séville, accord trouvé !

Dans : OM.

Excellent face à Montpellier dimanche soir (2-3), Boubacar Kamara n’est pas certain de rester à l’OM durant ce mercato estival.

Et pour cause, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un an de contrat et refuse pour l’instant de prolonger. Pablo Longoria ne s’en est pas caché en conférence de presse, il déteste avoir dans son effectif des joueurs en fin de contrat, raison pour laquelle il n’hésitera pas à vendre Boubacar Kamara en cas de proposition conséquente d’ici le 31 août. Celle-ci pourrait arriver d’Espagne et non d’Angleterre car selon les informations obtenues par El Desmarque, un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre le FC Séville et l’entourage de Boubacar Kamara. Il ne reste maintenant plus qu’aux deux clubs à se mettre d’accord, ce qui ne veut pas dire que le transfert est imminent.

Séville attend de vendre Jules Koundé

Monchi, le directeur sportif du FC Séville, considère davantage Boubacar Kamara comme un défenseur central et non comme un milieu défensif. Et le club andalou ne passera pas officiellement à l’offensive pour récupérer l’international espoirs français tant que la vente du très courtisé Jules Koundé n’est pas actée. Le défenseur sévillan, sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2021, est la cible prioritaire de Chelsea au mercato. Mais les Blues ne se sont pas encore alignés sur le tarif XXL fixé par le FC Séville, à savoir près de 80 millions d’euros. Dans le cas où Chelsea et Séville finiraient par trouver un accord, alors il ne fait maintenant plus aucun doute que Monchi dégainera une proposition officielle à Pablo Longoria pour s’attacher les services de Boubacar Kamara. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par le président de l’Olympique de Marseille pour la dernière année de contrat de son joyau. Dans la presse marseillaise, le prix de 20 millions d’euros est régulièrement évoqué.