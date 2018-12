OM : Beye s'adresse aux dirigeants, ne prenez pas Balotelli

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

À chaque mercato les mêmes problèmes. Depuis l'arrivée de Frank McCourt à sa tête en 2016, l'Olympique de Marseille recherche son grand attaquant, celui sur lequel son Champions Project pourrait se reposer.

Durant l'été 2017, l'OM avait tenté sa chance avec Kóstas Mítroglou. Mais un an et demi plus tard, force est de constater que ce choix est un cuisant échec. Surtout que Marseille a tout de même déboursé 15 millions d'euros pour obtenir 50 % des droits de l'international grec. Par conséquent, et pour tenter de rattraper le temps perdu durant la première partie de saison, la direction marseillaise va essayer de corriger le tir lors du mercato hivernal. Avec Mario Balotelli en ligne de mire, comme l'été dernier ? C'est possible, même si Habib Beye ne valide pas du tout cette piste.

« Le retour du dossier Balotelli ? Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit un mec capable de transcender le groupe. Ce n’est pas un joueur qui bonifie votre collectif. Il est catalogué comme un très grand joueur, mais moi je ne le vois pas comme ça. Quand on marque que 17 buts maximum dans un championnat, on n’est pas une star européenne. Je ne suis pas sûr qu’il soit le bon choix pour l’OM », a balancé, sur Canal+, le consultant, qui sait de quoi son ancien club a besoin pour relancer la machine et sortir de la crise. Beye serait plus emballé par le dossier Ben Yedder par exemple, sachant que le Français brille à Séville, alors que Super Mario n'a pas encore retrouvé le chemin du but à Nice cette saison.