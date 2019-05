OM : Beye désigne le responsable du fiasco à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Incapable de poser le moindre problème à Lyon dimanche soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a tout simplement pas gratté le moindre point contre une des équipes du top 3 cette saison. Une statistique édifiante pour un club de la dimension de Marseille, et qui a de quoi créer le malaise autour de Rudi Garcia, dont le départ est plus que jamais souhaité par les dirigeants phocéens. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye n'est pas allé jusqu’à demander le licenciement de l’entraîneur de l’OM.

Mais pour l’ancien international sénégalais, Rudi Garcia a clairement montré ses limites à Marseille. « Cette saison, l'OM c'est encore 0 point sur 18 possibles contre le Top 3, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon. Et si on inclut Saint-Etienne, c'est 3 points sur 24. Je trouve que ce qui fait la différence dans ces matchs-là, c'est l'aspect tactique. On parle de valeur intrinsèque des joueurs, OK. Mais collectivement, vous devez être capables d'embêter certaines équipes et je n'ai pas vu l'OM capable d'exister dans ces matchs cette saison. A un moment donné, il y a une vraie problématique, ce n'est pas juste lié à la qualité des joueurs » a soulevé Habib Beye, pour qui Marseille aurait dû être capable de poser davantage de soucis à Lyon, malgré un effectif inférieur.