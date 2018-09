OM : Bertrand Latour président du fan club de Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Sorti sur blessure samedi soir lors de la victoire de la Grèce en Estonie, Kostas Mitroglou ne semble pas trop sérieusement touché même si des examens complémentaires vont être pratiqués d'ici lundi. Si l'attaquant international grec de l'Olympique de Marseille devait être forfait pour un ou plusieurs matches de son équipe, Bertrand Latour estime que ce serait une lourde perte pour l'OM. Sur la chaîne L'Equipe, le consultant a dit tout le bien qu'il pensait d'un Kostas Mitroglou dont l'image s'est subitement améliorée, y compris chez les supporters marseillais.

« Si c’est un coup dur pour l’OM si la blessure se confirme ? Oui bien évidemment. A mon sens, Mitroglou c’est lui le numéro 9 de Marseille. Il a parfois été un peu remplaçant, et c’est un joueur qui peut manquer à l’OM s’il n’est pas là car il a un registre différent de Germain. Ce n’est peut-être pas un génie, mais il a mis des buts et plus que Germain, ça aussi il faut le dire... », a fait remarquer un Bertrand Latour sous le charme de l'attaquant grec de l'Olympique de Marseille.