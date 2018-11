OM : Bertrand Latour pose de sacrées questions sur Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Le monde du football est impitoyable et Rudi Garcia le sait, ses résultats actuels aux commandes de l'Olympique de Marseille font qu'il est désormais sous une pression, alors que la semaine passée il a prolongé son contrat avec l'OM. Sous le feu des critiques après la déroute du club phocéen à Montpellier, le coach marseillais va rapidement devoir trouver des solutions. Et justement Bertrand Latour estime que malgré ses talents d'entraîneur, Rudi Garcia s'est sérieusement planté avec son recrutement et donc son effectif. Le journaliste a du mal à croire au miracle pour l'OM.

« J’en veux plus au Rudi Garcia directeur sportif qu’au Rudi Garcia entraîneur. Je ne pense pas que le temps d’un mercato estival il ait perdu toutes ses qualités de coach. Je pense que Rudi Garcia est un très bon entraîneur, un des meilleurs français, mais là il s’est tellement planté sur ses joueurs qu’il ne peut rien en faire. On voit quand même l’effectif de l’OM, il n’y a pas que des stars non plus, mais Radonjic qui a quand même été acheté 14ME il est 19e homme dans les tribunes. Il est arrivé cet été comme Caleta-Car qui s’est fait prendre sa place par Kamara, qui est un bon joueur en devenir, mais l'OM a mis 17ME pour l’avoir. Mitroglou on ne va pas mettre 3 ans et 1/2 pour qu’il mette dix buts dans une saison de Ligue 1. Rudi Garcia a les compétences pour être entraîneur, il l’a prouvé à Lille, à la Roma et la saison passée à l’OM. Mais quand vous avez des joueurs qui n’ont pas le niveau, ce n’est pas possible d’avoir des résultats et le problème c’est que c’est lui qui a choisi ses joueurs (...) Je pense qu’il peut mener l’OM en Champion’s League, mais le seul problème il est de taille : comment vont se comporter les cadres ? Et quand j’entends le propos de Thauvin, le clash Payet-Rami...ça pose problème », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour.