OM : Bernard Lions ne voit pas l'OM finir devant l'OL et Monaco

Après sa victoire contre Metz, c'est installé dans le fauteuil de dauphin du PSG que l'OM assistera dimanche soir au choc entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. Mais après la victoire marseillaise contre les Messins, Bernard Lions a confié que selon lui l'Olympique de Marseille ne réussira pas à rester dans cette position au classement au soir de la 38e journée.

Et sur la chaîne L'Equipe, le journaliste a confié les raisons de ses doutes. « L’OM désormais favori pour la 2e place ? Non ! Parce que l’Olympique de Marseille a toujours un goût d’inachevé, notamment dans les grands matches. On l’a déjà vérifié contre l'OL et Monaco, mais là aussi par exemple contre Metz ils galvaudent le résultat en encaissant trois buts. Et dans le contenu du match, le 3-0 à la mi-temps est flatteur si l’on parle du fond de jeu. Après le début de match cataclysmique des joueurs messins, ces derniers ont eu 3 ou 4 occasions de revenir à la marque, sans un super Mandanda ils pouvait revenir à 2-1. C’était un score flatteur pour Marseille et le 6-3 final remet les choses à leur place, et cela laisse l’ombre d’un doute sur l’OM... », a explique Bernard Lions, qui ne misera pas son salaire sur l'Olympique de Marseille.