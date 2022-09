OM : Benoit Costil, la marionnette de Longoria au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fini fort son mercato estival en annonçant la venue d'Amine Harit. Les Phocéens ont cependant raté quelques coups, comme Benoit Costil. Volontairement ou non ?

A Marseille, on va désormais pouvoir se focaliser pleinement sur cette nouvelle saison. Le mercato est terminé et Igor Tudor sait maintenant sur quel effectif il va pouvoir compter. Le coach croate et Pablo Longoria ont très vite su quel joueurs ils voulaient pour renforcer l'OM. Dernier arrivé en date, Amine Harit, dans le cadre d'un nouveau prêt, avec une option d'achat fixée à 5 millions d'euros. L'international marocain, déjà au club la saison passée, va très vite pouvoir se mettre au travail pour apporter sa pierre à l'édifice. Au final, ils sont une quinzaine de nouveaux visages à avoir débarqué sur la Canebière cet été lors du mercato. Au niveau des gardiens de but, l'OM a dû faire un choix fort en se séparant de Steve Mandanda, devenu au fil des mois la doublure de Pau Lopez. Pour combler son départ, les Phocéens ont misé sur Ruben Blanco en provenance du Celta Vigo. Pourtant, c'est bien Benoit Costil qui était visé préalablement.

Costil, Longoria l'a zappé

Premier clean sheet depuis 29 matchs (Bordeaux + Auxerre) pour Benoît Costil ! 👐 pic.twitter.com/uAmExlB7ji — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 27, 2022

Selon les informations de L'Equipe, l'ancien portier des Girondins de Bordeaux a été contacté personnellement par Pablo Longoria pour devenir la doublure de Pau Lopez au moment où Mandanda est parti à Rennes. Alors que des premiers contacts étaient donc établis, Costil n'a plus eu de nouvelles de l'OM, et a ensuite filé à Auxerre faute d'un réel suivi dans ce dossier. De leur côté, les Marseillais ont signé Ruben Blanco, alors que le président olympien est le spécialiste pour allumer de fausses pistes pour faire avancer certaines négociations. Une belle opportunité passée sous le nez de Costil, si tant est qu'elle est réellement existé, mais qui lui a permis de se relancer à Auxerre, promu en Ligue 1 cette saison, et où il est titulaire après des mois de galères passés à Bordeaux. L'international français retrouvera d'ailleurs l'OM ce samedi, puisqu'Auxerre reçoit l'Olympique de Marseille à l'Abbé-Deschamps (coup d'envoi 17h). Une belle occasion pour Costil de se montrer et de pourquoi pas donner quelques regrets à Pablo Longoria...