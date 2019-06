OM : Benjamin Lecomte à Marseille, c’est non et non

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Avec un Yohann Pelé sur le départ et un Steve Mandanda loin de son meilleur niveau la saison dernière, l’Olympique de Marseille a un problème à régler au niveau de ses gardiens de but en vue de la saison prochaine.

Le champion du monde sera quasiment impossible à déloger au niveau contractuel, avec son encombrant salaire pour encore un an, mais le recrutement d’un portier pour l’avenir sera décisif. La piste menant à Benjamin Lecomte, considéré comme le numéro 4 en équipe de France, et auteur d’une belle saison avec Montpellier, a du sens. Mais selon L’Equipe, cette piste est doublement à oublier pour l’OM.

Tout d’abord parce que Montpellier demande 15 ME pour son portier, et que cette somme a totalement refroidi les dirigeants olympiens. Ensuite parce que l’ancien de Lorient se verrait bien aller à l’OM, mais pas cet été, où il n’y a aucun match de Coupe d’Europe et donc très peu de visibilité s’il veut se faire une place dans le groupe France pour l’Euro 2020. Un double frein donc qui risque de couler définitivement ce transfert, même si l’été est encore long et l’OM peut compter sur son prestige, son exposition médiatique et ses changements récents pour voir sa cote remonter auprès de Benjamin Lecomte.