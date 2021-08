OM : Benedetto remplacé par Pavon, ça chauffe

Dans : OM.

Dario Benedetto pourrait bien vivre son dernier match avec l’OM au Vélodrome ce dimanche soir contre Bordeaux. Pour le remplacer, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent miser sur Cristian Pavon.

L’avenir de Dario Benedetto était déjà tracé avant le début de l’été. Pablo Longoria cherchait des joueurs potentiellement transférables, Jorge Sampaoli ne retenait pas l’attaquant argentin. Les prestations et l’attitude plutôt convaincantes de l’ancien joueur de Boca Juniors lors de la préparation et de son entrée contre Montpellier, où son équipe était menée 2-0 avant de s’imposer avec lui, ne devraient rien changer. RMC Sport révélait que Jorge Sampaoli ne pouvait lui garantir un temps de jeu suffisant. Dimitri Payet est préféré à Dario Benedetto sur le front de l’attaque alors qu’Arkadiusz Milik reste éloigné des terrains. Le jeune Bamba Dieng, apprécié par l’entraîneur argentin, a été revalorisé. Et le système de l’OM ne devrait pas permettre d’aligner deux attaquants de pointe cette saison. Le Betis Séville est en passe de le séduire. Alors que Dario Benedetto souhaite ressentir une dernière fois l’atmosphère du Vélodrome ce dimanche soir contre Bordeaux, Pablo Longoria planche déjà pour trouver son successeur.

L’OM en contact avec Pavon

Toujours selon RMC, l’OM ne compte pas s’affaiblir en vendant Dario Benedetto sans le remplacer. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, qui travaillent conjointement depuis le début du mercato, sont à la recherche de son successeur. L’ancien sélectionneur de l’Argentine a glissé depuis quelques semaines un nom à l’oreille de son président : celui de Cristian Pavon. Il l’avait utilisé lors de la Coupe du monde 2018. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Boca Juniors. Arracher le joueur de 25 ans au club de Buenos Aires n’est pas mission impossible. En juillet, la presse argentine annonçait même un transfert imminent. L’OM pourrait accélérer dans ce dossier au cours des prochains jours. Les dirigeants marseillais feraient le choix de la polyvalence avec Cristian Pavon. Mais il n’est peut-être qu’un nom dans une des nombreuses listes de Pablo Longoria, aux côtés de Jérémie Boga ou Thiago Alamada. La semaine prochaine devrait donner des éléments de réponse plus concrets.