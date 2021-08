OM : Pipa Benedetto va ranger son casier à Marseille

Dans : OM.

Toujours à l’Olympique de Marseille alors qu’il est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, Dario Benedetto pourrait trouver preneur avant la fin de ce mercato d'été.

Malgré une préparation estivale plutôt correcte, avec notamment un doublé contre le Servette le 15 juillet dernier, Dario Benedetto ne réussit toujours pas à gagner la confiance de Jorge Sampaoli. La semaine dernière, pour le premier match officiel de la saison, l’attaquant argentin a même fini sur le banc des remplaçants, au profit de Dimitri Payet, installé pourtant dans un rôle de faux numéro neuf. Preuve que Benedetto ne compte plus vraiment dans l’esprit de son coach, en attente du grand retour d’Arkadiusz Milik. Une situation qui ne plaît pas à l’avant-centre. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, l’ancien cadre de Boca Juniors, recruté pour 14 millions d’euros par André Villas-Boas en 2019, cherche donc une porte de sortie avant la fin du mois d’août.

Benedetto au Betis Séville ?

Pisté par Sao Paulo au Brésil en début d’été, le joueur de 31 ans veut poursuivre son aventure en Europe. Et c’est du côté de l’Espagne qu’il a le plus de chances de terminer sa course. En effet, outre le timide intérêt d’Elche, qui n’a jamais fait d’offre officielle, Benedetto est aussi dans le viseur du Betis Séville. D’après les informations de Rudy Galetti, ce deal est même sur la bonne voie. « Dario Benedetto - Real Betis, ce n'est qu'une question de temps. L’OM cherche son remplaçant : une fois trouvé, l'attaquant argentin pourra être transféré à Séville », avoue le journaliste italien sur son compte Twitter. Si tout se confirme, Pablo Longoria va donc pouvoir définitivement passer à l’action pour recruter un nouveau buteur. Ces derniers jours, le nom d’Alexander Sorloth (RB Leipzig) a notamment circulé autour du Vélodrome. Une simple coïncidence ? Réponse dans les jours à venir...