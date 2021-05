OM : Benedetto renvoyé, Sampaoli va adorer

Dans : OM.

Dans l’ombre d’Arkadiusz Milik durant la deuxième partie de saison, Dario Benedetto a de grandes chances de quitter l’OM cet été.

Avec seulement 6 buts et 3 passes décisives, l’ancien attaquant de Boca Juniors n’a pas confirmé les promesses entrevues lors de sa première saison avec l’OM. Face à un concurrent de taille comme Arkadiusz Milik, « Pipa » n’a pas fait le poids et a débuté quasiment toutes les rencontres de la deuxième partie de saison sur le banc des remplaçants. Une situation qui ne convient à personne et qui pourrait accoucher sur le départ de Dario Benedetto cet été. A en croire les informations du journaliste Matías Bustos Milla, un retour à Boca Juniors, où il est adoré par les supporters, est envisageable. Un départ auquel Marseille ne s’opposera pas à condition bien sûr d’y trouver son intérêt.

Un échange avec Cristian Pavon ?

Conscient qu’il sera impossible de récupérer une grosse somme en cash du transfert de Dario Benedetto (31 ans), Pablo Longoria mise sur un plan malin avec un échange de joueurs. L’objectif du président de l’OM est de récupérer dans la transaction Cristian Pavon, ailier international argentin virevoltant de 25 ans. Titularisé par Jorge Sampaoli lors du match entre la France et l’Argentine à la Coupe du monde 2018, le natif d’Anisacate revient d’une longue blessure et a peu joué cette saison, raison pour laquelle Boca Juniors ne serait pas totalement opposé à son départ si cela permettait le retour de Dario Benedetto. En Major League Soccer la saison dernière, Cristian Pavon avait brillé avec 10 buts et 3 passes décisives en l’espace de 22 matchs. Des statistiques qui plaident en sa faveur, d’autant que son style d’ailier rapide et bon passeur colle avec ce que recherche Jorge Sampaoli pour succéder à Florian Thauvin à Marseille. Reste maintenant à voir si Dario Benedetto, Cristian Pavon, Marseille et Boca Juniors se mettront tous d’accord.