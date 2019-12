OM : Benedetto est bien un flop, Ménès s’est enflammé pour rien

Dans : OM.

Très critiqué à son arrivée à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a rapidement séduit son détracteur Pierre Ménès. Avant de le décevoir par la suite.

Adroit dans la surface adverse, utile en déviation, combatif… Quelques matchs ont suffi à Dario Benedetto pour se mettre les supporters de l’Olympique de Marseille dans la poche. Même Christophe Dugarry est emballé, à tel point que l’ancien Marseillais a osé une comparaison inattendue. « Aujourd’hui, je préfère avoir Benedetto dans mon équipe qu’Icardi, même si Icardi est un joueur intéressant », a récemment lâché le consultant de RMC, repris de volée par Pierre Ménès.

« Dugarry préfère Benedetto à Icardi, ce que j’en pense ? C’est une connerie, a réagi le spécialiste interrogé par Boomédia. Il ne fait pas exprès de dire des conneries, mais il fait huit heures d’émission par semaine, c’est trop. C’est la porte ouverte… Si je faisais l’émission de Duga à sa place, je dirais autant de conneries. Si c’est volontaire ? Non je ne pense pas car il n’est pas tellement dans les réseaux. Si on me disait ça à moi, pourquoi pas car j’ai 2,5 millions de gens qui me suivent. Duga, il n’y est même pas sur Twitter. »

Ménès avait-il raison ?

Si Dugarry est épargné, ce n’est pas le cas de l’Argentin, critiqué, encensé puis de nouveau pointé du doigt par le consultant de Canal+. « Pour être très franc sur Benedetto, j’ai toujours trouvé étrange qu’un attaquant de 29 ans ne soit jamais contacté par l’Europe avant. J’ai été très enthousiaste pour ses débuts, je le suis beaucoup moins depuis quelques semaines même s’il est un peu sacrifié par le système de Villas-Boas où il a un rôle ingrat », a commenté Ménès. Il est vrai que Benedetto n’a inscrit qu’un but lors de ses sept derniers matchs en Ligue 1.