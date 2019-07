OM : Benedetto à Marseille, Laurent Paganelli est dégoûté

Dans : OM, Mercato.

C’est une demande aussi claire que logique, l’Olympique de Marseille a besoin d’un avant-centre pour la saison à venir.

Le départ de Mario Balotelli n’a pas été compensé. Et après plusieurs pistes, les dirigeants provençaux ont jeté leur dévolu sur Dario Benedetto. Une cible surprenante dans la mesure où l’attaquant axial a 29 ans et aucune expérience en Europe, et que son prix approche des 15 ME tout de même. Mais Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas sont sur la même longueur d’ondes au sujet de l’Argentin, qui est tout proche de signer à l’OM. De quoi donner des gros regrets à Laurent Paganelli, qui ne comprend pas cette décision. Pour l’homme de terrain de Canal+, il y avait mieux et surtout plus proche que de miser sur un sud-américain de cet âge-là.

« Comment se fait-il qu’avec tous les jeunes footballeurs prometteurs et le vivier que l’on a dans le sud de la France, on soit obligé chaque année d aller chercher un avant-centre ou un arrière gauche à l autre bout du monde », a déploré Laurent Paganelli, pour qui l’OM aurait par exemple du mettre le paquet sur Marcus Thuram de Guingamp, qui va partir pour le championnat allemand dans quelques jours.