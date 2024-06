OM ‍: Benatia le veut, ce buteur est prêt à dire oui ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans l’attente de la nomination du nouvel entraîneur, l’OM avance sur la pointe des pieds en ce qui concerne le mercato. Mais certaines pistes avancent, comme celle menant au buteur marocain Ayoub El Kaabi.

Ces derniers jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille donnent tout afin de convaincre Sergio Conceiçao de rejoindre la cité phocéenne. Après sept ans à la tête du FC Porto, l’entraîneur portugais est toujours en réflexion mais l’optimisme règne au sein de l’OM pour attirer l’ancien technicien du FC Nantes. En parallèle, l’état-major marseillais avance sur quelques pistes en ce qui concerne le mercato, des pistes qu’il faudra ensuite que Sergio Conceiçao valide (ou pas). Parmi les dossiers bien avancés, celui du buteur marocain Ayoub El Kaabi est tout en haut de la pile de Mehdi Benatia. Et pour cause, le conseiller sportif de Pablo Longoria n’est pas resté insensible devant la saison incroyable du buteur de 30 ans sous les couleurs de l’Olympiakos, vainqueur de la Conférence League en finale face à la Fiorentina.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ayoub El Kaabi (@ayoub_elkaabii)

Le natif de Casablanca a réalisé une saison à couper le souffle en Grèce en inscrivant 33 buts toutes compétitions confondues. A en croire les informations du compte insider La Tribune OM, Mehdi Benatia a directement pris son téléphone afin de contacter Ayoub El Kaabi et lui faire part de l’intérêt de l’Olympique de Marseille, ce à quoi l’attaquant d’1m82 a été très réceptif. Une potentielle venue à l’OM a été évoquée entre les deux hommes et le contact a été excellent, ce qui incite à l’optimisme dans les rangs phocéens.

Benatia veut faire signer El Kaabi à l'OM

Au-delà des statistiques du joueur, c’est également sa situation contractuelle qui a tapé dans l’oeil de Mehdi Benatia dans la mesure où Ayoub El Kaabi est en fin de contrat. Le média ajoute que l’Olympiakos et l’attaquant marocain peuvent activer une clause afin de prolonger jusqu’en 2025 et si tel est le cas, le club grec demanderait alors 5 millions d’euros pour le transfert d’El Kaabi. Mais l’objectif de Mehdi Benatia est de convaincre l’attaquant de 30 ans de ne pas prolonger à l’Olympiakos afin de signer libre à Marseille. Une arrivée qui pourrait compenser le potentiel départ de Faris Moumbagna, traumatisé par l’agression dont il a été victime il y a un mois et qui ne serait pas contre un départ de la cité phocéenne en cas de belle offre dans les semaines à venir.