OM ‍: Benatia, fin de contrat le 5 décembre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Homme de confiance de Pablo Longoria, Mehdi Benatia n'a pas mis longtemps à s'installer à l'OM. Mais son contrat de consultant externe s'achève le 5 décembre.

L'automne et l'hiver 2023 avaient été meurtriers pour l'entourage de Pablo Longoria, puisque dans la foulée de la fameuse réunion avec les Ultras, le président de l'Olympique de Marseille avait vu partir sa garde rapprochée. Après avoir envisagé de quitter son poste, Longoria avait finalement décidé non seulement de rester le patron de l'OM, mais il avait aussi recruté Mehdi Benatia pour le conseiller. Cependant, impliqué dans un cabinet d'agents de joueurs, l'ancien international marocain n'avait pas le droit de devenir salarié du club phocéen afin de ne pas être soupçonné de mélanger ses intérêts privés et ceux de Marseille. C'est donc sous forme de consultant externe, et donc de prestataire, qu'il a signé un contrat d'un an avec l'OM, et ce contrat s'achève le 5 décembre. Du côté de Frank McCourt, qui était présent au Vélodrome le week-end dernier, on a déjà tranché concernant l'avenir de Mehdi Benatia.

Benatia va signer à l'OM

Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe à Marseille, révèle que Mehdi Benatia va quitter ce statut de consultant et va signer un contrat de salarié de l'Olympique de Marseille où il aura officiellement le titre de directeur sportif. Ce changement paraît peut-être anodin, mais il va grandement faciliter la vie de Benatia et de Longoria. Compte tenu de son statut actuel, le consultant de l'OM ne pouvait par parler argent lors des négociations pour les signatures, de même, il n'était pas autorisé à négocier avec certains agents avec qui il aurait déjà eu des relations.

Marseille muscle son organisation

Mais à priori, tout va être réglé le 5 décembre, car tout indique que Frank McCourt et Mehdi Benatia sont tombés d'accord pour le nouveau contrat de ce dernier, même s'il faut boucler les derniers détails, et notamment la durée de cet engagement. « C'est un non-sujet. Un CDD ou un CDI, la différence est minime, l'idée est de le voir accompagner le projet de trois ans mené par le président », a indiqué une source interne à l'Olympique de Marseille. Et pour concrétiser encore plus tout cela, la famille du futur directeur sportif de l'OM, qui était restée à Dubaï, pourrait venir s'installer dans la région provençale afin d'éviter à Mehdi Benatia des déplacements réguliers.