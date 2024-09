OM ‍: Benatia censuré, un Marseillais interpelle DAZN

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Medhi Benatia est vivement critiqué suite à son comportement envers Benoit Bastien lors de et après OL-OM. Le directeur sportif phocéen pourrait se faire sanctionner par la commission de discipline.

L'OM a fait une superbe opération en ramenant la victoire de Lyon ce dimanche soir en Ligue 1. Mais en plus d'avoir perdu Leonardo Balerdi, les Phocéens pourraient aussi faire sans Medhi Benatia dans les prochaines semaines. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille pourrait en effet se voir sanctionné par la commission de discipline. La raison ? Son comportement jugé disproportionné et déplacé envers Benoit Bastien. A la pause mais aussi à la fin de la rencontre, Benatia s'en est donné à coeur-joie pour tacler l'arbitre français. Des images fortes filmées par DAZN et proposées aux téléspectateurs. Pour certains, il faudrait en revanche limiter ce genre de séquences afin de ne pas leur donner trop de lumière et pourrir le football avec l'idée qu'on peut mettre impunément la pression sur l'arbitre.

Benatia, il ne faut plus montrer ça !

Dans des propos rapportés par France 3, Fabrice Lican, dirigeant et éducateur au S.C. Vitrolles, club de niveau départemental de la région marseillaise, a en effet indiqué sur le sujet : « Quand on est supporter on exagère, mais quand on est dirigeant de club, on a une image à respecter. Les télés devraient s'abstenir de montrer ces images. Après, on a des joueurs, des parents qui se disent : « Si Benatia le fait avec un arbitre, je peux le faire aussi ». Et ce sont les bénévoles qui en pâtissent ». Des propos similaires à ceux du syndicat des arbitres mais aussi des dirigeants de clubs amateurs qui luttent au quotidien contre les violences dans le monde du football. Là où il n'y a pas de caméras et de gardes de sécurité pour empêcher les gens d'en venir aux mains.

Reste à savoir si Benatia sera désormais sanctionné et combien de temps, mais son intervention a en tout cas fait réagir tout aussi intensément que sa prise de parole. Tout va pour le mieux à l'OM en ce début de saison et une absence du Marocain des vestiaires est redouté à Marseille. Benatia a fait le show sur le marché des transferts et considérablement renforcé l'effectif de Roberto De Zerbi. Sa dernière prise : Adrien Rabiot, rien que ça !