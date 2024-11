OM ‍: Benatia appelle Chelsea pour un énorme coup

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Malgré l’absence de Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille arrive quand même à attirer de grands joueurs au mercato comme Adrien Rabiot. Un autre international français est visé.

L’été dernier, le club phocéen a probablement réalisé son meilleur recrutement des dernières années. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, et malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, Marseille a réussi à recruter des joueurs comme Hojbjerg, Greenwood, Maupay ou Rabiot, des éléments qui auraient tous une place dans un effectif d’un club de Ligue des Champions. Si pour l’instant, l’OM ne réalise pas la saison rêvée, avec notamment des mauvais résultats au Vélodrome, le club olympien est quand même sur le podium de la L1 après 12 journées. Autant dire que le nouveau cycle lancé par Pablo Longoria l’été dernier commence plutôt bien. Mais pour que la suite des évènements soit encore meilleure, Marseille va devoir renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato. Si le nom de Paul Pogba circule encore autour du Vélodrome, sachant que le champion du monde 2018 est libre de tout contrat après son départ de la Juventus, un autre international français pourrait débarquer à Marseille en 2025. Il s’agit de Benoît Badiashile.

Benoît Badiashile prêté par Chelsea à l’OM ?

Selon les dernières informations de Monaco-Matin, le nom du défenseur central de 23 ans figure bel et bien dans la short-list effectuée par Mehdi Benatia en vue du prochain mercato d’hiver. Peu utilisé par Enzo Maresca du côté de Chelsea, avec seulement 10 bouts de matchs au compteur, le joueur formé à Monaco pourrait être prêté pour les six derniers mois de la saison afin de retrouver du temps de jeu, avec l’objectif de regoûter aux Bleus. Et si jamais il venait à choisir Marseille, Badiashile retrouverait d’anciens coéquipiers tricolores comme Rabiot. En quête d’un défenseur central titulaire pour épauler le capitaine Balerdi, l’OM pourrait réaliser la bonne affaire du mercato en faisant venir Badiashile, qui se relancerait dans un club visant la Coupe d’Europe au sein d’un championnat qu’il connaît bien.