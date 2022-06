OM : Bazoer première recrue de l’été, ça brûle !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato s’accélère à l’OM, qui souhaite attirer un milieu défensif et qui cible Witsel et Coquelin à ce poste. Par ailleurs, Pablo Longoria souhaite également conclure le dossier de Riechedly Bazoer.

Défenseur central capable d’évoluer au poste de milieu défensif, Riechedly Bazoer a réalisé une saison pleine avec le Vitesse Arnhem. Utilisé à 44 reprises toutes compétitions confondues, le Néerlandais de 25 ans est un joueur sur lequel Thomas Letsch s’est énormément appuyé. Mais alors que son contrat avec le Vitesse expire à la fin du mois, Riechedly Bazoer a pris la décision de ne pas prolonger en faveur du club néerlandais. L’ex-joueur du FC Porto souhaite découvrir un nouveau championnat, une opportunité que Pablo Longoria ne veut pas laisser passer. Il y a une dizaine de jours, le président de l’Olympique de Marseille a établi le contact avec l’entourage de Bazoer. Et le travail de Pablo Longoria est en passe de payer puisque selon les informations de La Provence, il est de plus en plus probable que le défenseur néerlandais soit la première recrue estivale de Marseille.

L'OM a fait une offre de contrat à Bazoer

Le quotidien régional dévoile que les discussions entre l’OM et Riechedly Bazoer sont très avancées au point qu’une offre de contrat a d’ores et déjà été transmise par Pablo Longoria aux agents du défenseur néerlandais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dossier a de grandes chances de se concrétiser dans la mesure où le joueur est très emballé par la perspective de rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L’idée de travailler sous les ordres de Jorge Sampaoli ne laisse pas non plus insensible Bazoer, pour qui une signature à Marseille serait une progression dans sa carrière. Tous les feux sont donc au vert et l’OM attend maintenant d’avoir la certitude que la DNCG ne prendra pas de sanctions à son encontre pour valider ce dossier et faire de Riechedly Bazoer sa première recrue de l’été.