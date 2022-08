OM : Bamba Dieng et Marseille, ça devient violent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Bamba Dieng et l'OM, l'histoire touche sans doute à sa fin. Le Sénégalais est poussé vers la sortie mais ne manque de prétendants.

L'OM se prépare à vivre une fin de mercato mouvementée. Les Phocéens souhaitent en effet voir débarquer un défenseur et un joueur offensif. Car l'attaque de l'OM va bouger dans les prochains jours. Cédric Bakambu, Cengiz Under, Arkadiusz Milik et Bamba Dieng sont tous sur le départ. Le champion d'Afrique est même mis en marge du groupe phocéen pendant les matchs. Malgré sa volonté de rester à l'OM et de s'y imposer, Dieng s'est fait une raison : il veut quitter Marseille et donner un nouveau souffle à sa jeune carrière. Pas mal de clubs sont intéressés par son profil.

Dieng, un nouveau prétendant en Ligue 1

🚨 Bamba Dieng, "dépité" par la manière dont il est traité, est décidé à quitter Marseille. 🇸🇳👋



(@AJac13) pic.twitter.com/q7aI4g908g — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2022

Des clubs de Premier League ont en effet la volonté de convaincre l'OM de lâcher sa pépite, qui est estimée à près de 25 millions d'euros. Un prix élevé car Marseille veut du cash. Mais si certaines écuries anglaises peuvent se permettre cette folie, ce n'est pas le cas des équipes françaises, qui veulent un prêt. Nice est à l'affût, tout comme le FC Lorient. Selon la presse mercato, les Merlus font du Sénégalais une priorité et ce dernier est intéressé par le challenge breton. Mais RMC Sport nous apprend ces dernières heures que le Stade Brestois veut aussi tenter sa chance dans ce dossier. Problème, l'OM refuse de laisser partir le sénégalais en prêt, même si le joueur aimerait rester en France. La direction phocéenne le pousse donc à rejoindre un club de Premier League. Fulham, Newcastle, Crystal Palace ou encore Aston Villa surveillent la situation autour de Bamba Dieng. Décidément, l'OM met pas mal de bâtons dans les roues du jeune joueur sénégalais. Avant que ce dossier se débloque, celui d'Arkadiusz Milik pourrait trouver une issue, lui qui est annoncé proche de la Juventus Turin.