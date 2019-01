OM : Balotelli sauveur de l'OM, Pierre Ménès a comme un doute

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Deux jours seulement après avoir paraphé son contrat de six mois en faveur de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli a déjà charmé ses nouveaux supporters en inscrivant son premier but, en dépit d’un temps de jeu très réduit contre Lille (15 minutes). Une entrée en jeu incisive, qui a mis le doute aux observateurs, même à ceux les plus critiques à l’égard de Super Mario. Comme Pierre Ménès, qui avoue avoir été agréablement surpris par l’attitude du buteur italien de 28 ans au cours du dernier quart d’heure face au LOSC.

« Je trouve le contexte marseillais tellement compliqué... Ça fait 8 mois qu'il ne fait rien, mais sa rentrée me met un doute dans le bon sens » a expliqué le chroniqueur du Canal Football Club, avant de tempérer. « Après il a suffisamment montré de choses négatives par le passé, donc on ne peut pas lui accorder de la confiance ». Le journaliste de la chaîne cryptée réclame donc de la patience avant de juger définitivement Balotelli, que ce soit positivement ou négativement. Mais une chose est sûre, ses premiers pas sont porteurs d’espoir pour l’OM, qui attend un grand attaquant depuis près de deux ans…