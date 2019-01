OM : Balotelli, Germain, Mitroglou… Et si Marseille jouait sans attaquant ?

Dans : OM, Mercato.

Malgré l’échec de l’été dernier, l’Olympique de Marseille a totalement relancé la piste menant à Mario Balotelli.

L’Italien négocie la résiliation de son contrat à Nice et se verrait bien rebondir au Vélodrome. Cela tombe bien, le Gym souhaite s’en débarrasser, pendant que le président olympien Jacques-Henri Eyraud fait le maximum pour finaliser ce dossier. De quoi enfin calmer les supporters qui réclament la signature d’un grand attaquant ? Pas si sûr. La preuve avec l’analyse de Jonathan MacHardy qui se passerait bien de Balotelli et des flops de l'OM.

« Si on me dit "c'est Balotelli ou rien", je pense que je préférerais ne rien prendre, a lâché le consultant de RMC. Remettre Germain et Mitroglou ? Non, je préférerais voir Marseille jouer dans un schéma différent, qui résoudrait tous les petits soucis. Tu joues à trois derrière, tu remets Luiz Gustavo en libéro avec deux stoppeurs, et devant tu joues avec Ocampos et Thauvin. Il ne faut pas écouter les supporters. Il faut faire ce qui est dans l'intérêt du club sur le moyen terme. » Une attaque sans attaquant, le coach Rudi Garcia l'a déjà tenté, et ça n'a pas vraiment fonctionné...