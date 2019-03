OM : Balotelli est un seigneur, Garcia et Thauvin en ont la preuve

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Seulement quelques semaines après son arrivée au sein de l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli est déjà devenu le nouveau chouchou du Vélodrome.

Avoir un grand attaquant dans son effectif, ça change la vie. C'est en tout cas ce que doivent se dire les Marseillais depuis la venue hivernale de Mario Balotelli. Auteur de quatre buts en six matchs sous le maillot phocéen, l'avant-centre italien a tout simplement révolutionné l'équipe de Rudi Garcia. Impérial depuis cinq matchs, le groupe olympien débutera la semaine de tous les dangers dimanche. Avant d'aborder le Classique contre le PSG, l'OM affrontera effectivement Nice dans le derby du Sud. Un match forcément particulier pour Super Mario, qui a rejoint Marseille cet hiver suite à deux saisons et demi à l'OGCN. Cette pression autour de Balo, le coach marseillais la juge plutôt positive.

« Pour Mario, c'est son ancien club, il a beaucoup d'affinités avec de nombreuses personnes à Nice. Mais c'est un garçon intelligent, il fera tout pour gagner ce match-là sur le terrain, ce sera un adversaire. Cela peut être aussi une source de motivation en face, à Nice, où il n'a pas bien fonctionné pendant ces six derniers mois avant de fonctionner chez nous. Nous, on ne doit pas se relâcher, continuer à faire les efforts, jouer, oser, tenter, puisque la confiance est revenue. On les a battus à l'aller, on va tout faire pour les battre de nouveau pour poursuivre cette série positive. Calmer les ardeurs de Balotelli ? Je ne crois pas non. C'est un garçon capable d'être collectif, on l'a vu lors du dernier match. Il était désigné comme tireur de penalty, il l'a laissé à Thauvin. Son état d'esprit se résume à cet épisode-là », a détaillé, devant les médias, Garcia, qui sait que son nouvel homme fort ne devra pas se la jouer perso pour battre la formation ayant le meilleur ratio buts marqués / points pris en Ligue 1 cette saison.