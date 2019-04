OM : Balotelli élu joueur du mois en L1 devant Mbappé et Dembélé

Dans : OM, Ligue 1, PSG, OL.

En concurrence avec Kylian Mbappé et Moussa Dembélé, Mario Balotelli a été élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois de mars par les fans de Ligue 1. L’international italien, dont l’efficacité a relancé Marseille depuis quelques semaines, a récolté 45 % des votes. Kylian Mbappé arrive second (35 %) et c’est Moussa Dembélé qui complète donc le podium (20 %).