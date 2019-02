OM : Balotelli a métamorphosé l'OM, l'aveu des joueurs

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà auteur de deux buts depuis son arrivée à l’OM lors du mercato hivernal, Mario Balotelli a séduit tout le monde à Marseille. Les dirigeants et les supporters bien-sûr, mais également les joueurs, malgré le salaire colossal de l’Italien, qui pourrait faire des jaloux. Ainsi, Morgan Sanson a reconnu dans les colonnes de La Provence que la présence du buteur de 28 ans avait métamorphosé l’OM grâce à son talent et sa personnalité unique. En espérant pour le club phocéen que cela dure…

« C’est quelqu’un qui nous apporte beaucoup, par son talent mais aussi sa personnalité. C’est quelqu’un d’attachant. Le plus important, c’est le terrain et on peut voir qu’il a déjà mis 2 buts en trois matchs. Pour nous, ce n’est que du positif. Il s'est bien adapté, ça marque aussi sa qualité. On a essayé de le mettre dans les meilleures conditions, j'espère qu'il est content d'être là » a confié Morgan Sanson, dont l’avis est similaire à celui de Lucas Ocampos, qui avait rendu un bel hommage à Mario Balotelli après le succès obtenu à Dijon vendredi soir… grâce à un nouveau but de l’ancien Niçois.