OM : Balotelli à l'OM, ça se confirme sérieusement au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Depuis près de deux semaines, on ne parle que de ça à Marseille : Mario Balotelli sera-t-il le futur grand attaquant du club phocéen ? Une chose est sûre, Jacques-Henri Eyraud a pris le taureau par les cornes et ne souhaite pas boucler le dossier du n°9 le 31 août comme l’été dernier. Ainsi, Sky Italia expliquait dimanche soir que Marseille était en « pole » pour recruter le buteur de 27 ans. Une version confirmée par Nabil Djellit, le journaliste de France Football, sur l’antenne de L’Equipe du Soir.

« Mario Balotelli est clairement courtisé par l’Olympique de Marseille. Et ce que je peux dire, c’est que l’OM veut aller vite pour ne pas traîner dans le dossier du grand attaquant comme l’été dernier. Puma fait le forcing pour convaincre Balotelli et souhaite présenter le maillot de l’OM avec l’Italien début juillet à Marseille. Néanmoins, le calendrier de l’OM et de Puma n’est pas le même que le calendrier de Mino Raiola, qui espère le placer en Série A. Sauf que ça ne se presse pas en Italie… Aujourd’hui, on peut dire que Balotelli est plus proche de Marseille que de n’importe quel autre club. De plus, j’ai eu écho que Roberto Mancini verrait d’un très bon œil une signature de Balotelli à Marseille » a confié le spécialiste du mercato, convaincu que Marseille est bien placé dans la course au transfert de Super Mario. Mais avec Mino Raiola, les rebondissements sont possibles et il serait donc dangereux de crier victoire trop vite…