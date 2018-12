OM : Balotelli à l'OM c'est une idée géniale applaudit Duluc

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Depuis 24 heures, la possibilité de voir Mario Balotelli rejoindre l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver a pris du volume. Si cette idée ne fait pas l'unanimité chez les supporters phocéens, qui savent que l'attaquant italien est plus souvent capable du pire que du meilleur, et n'a pas marqué le moindre but cette saison avec Nice, Vincent Duluc estime lui que la venue de Mario Balotelli à l'OM pour la deuxième partie de saison serait une excellent idée.

Et le journaliste de L'Equipe de préciser les raisons de son enthousiasme concernant la possible signature de Super Mario à Marseille. « Mario Balotelli à l’OM, c’est une bonne idée. Pour lui, il peut trouver un contexte neuf et vierge, du moins un endroit où il ne sera pas regardé de la même manière. Où il sera jugé comme quelqu’un qui n’a pas le fardeau de toutes ses fautes récentes. Et puis pour l’Olympique de Marseille il peut apporter quelque chose, il a tellement plus de talent que Germain et Mitroglou, plus de personnalité qu’eux, il peut être dopé par le contexte marseillais. Et puis cela ne fera pas de mal de s’éloigner de Monaco (sourire) », a expliqué Vincent Duluc, qui pense que les dirigeants de l'OM ont tout intérêt à revenir à la charge sur le dossier Mario Balotelli.