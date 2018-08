OM : Balotelli à l'OM, aucune nouvelle offre !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Alors que le dossier Mario Balotelli semblait de nouveau devoir évoluer ces derniers jours, notamment parce que le mercato est désormais terminé en Italie, l'attaquant italien est toujours à Nice, même s'il ne fera pas le déplacement jusqu'à Caen ce samedi. A désormais moins de deux semaines de la fin du marché estival des transferts, la situation de Super Mario semble totalement à l'arrêt et dans l'attente d'une décision du club azuréen ou de l'agent de Mario Balotelli.

Ce samedi, La Provence affirme en effet que l'Olympique de Marseille ne bouge plus une oreille concernant la venue possible de l'attaquant international transalpin. « Mario Balotelli, pas grand-chose n’a avancé ces dernières heures selon nos informations. Et ce, même s’il demeure la priorité N.1 de l’OM au poste d’attaquant. Les dirigeants olympiens n’auraient en tout cas pas formulé de nouvelle offre à l’OGC Nice vendredi », précise le quotidien régional, rappelant au passage que l'une des deux hypothèses pour aboutir à un accord, à savoir un échange avec Rémy Cabella, était désormais impossible. A ce petit jeu, Mino Raiola, l'OGC Nice et l'OM prennent des risques, reste à savoir quand l'un des trois lâchera un peu de lest pour arriver à un transfert.