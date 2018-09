OM : Balotelli a empêché un autre grand attaquant de signer à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les nombreuses rumeurs qui ont émaillé le mercato de l'Olympique de Marseille, il y a eu celle qui faisait de Simone Zaza le probable grand attaquant du club phocéen. Mais, L'Equipe l'affirme ce dimanche, le contact a été réel entre l'OM et l'attaquant international italien qui évoluait alors à Valence. Mais un grain de sable est venu changer la donne, et ce grain de sable a un nom, Mario Balotelli.

Car si Simone Zaza était très tenté par l'Olympique de Marseille, du côté de la cité phocéenne on rêvait toujours d'un autre buteur. « Arrivé dans le vestiaire de son club ce matin de mi-août, Zaza se précipite vers ses coéquipiers français – Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia – pour leur demander des renseignements sur ce que représente l’OM en France et sur les supporters du Vélodrome. Un briefing rapide plus loin et Zaza, pisté également par Nice, s’en va en pleine réflexion sur son avenir. Alors que Rudi Garcia passe quelques heures plus tard un coup de fil direct aux dirigeants de Valence, le dossier finalement n’avance plus. Les dirigeants marseillais préférant se concentrer – en vain – sur Balotelli », explique le quotidien sportif. Finalement, l'Olympique de Marseille n'aura ni Balotelli, resté à Nice, ni Zaza, prêté au Torino . On saura en fin de saison si l'OM doit le regretter.