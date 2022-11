OM : Balerdi nouveau boss à Marseille, les vestes se retournent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur sur l'OL ce dimanche soir en Ligue 1. Une victoire très importante pour des Phocéens qui étaient en perte de vitesse sur la scène nationale.

A Marseille, on peut souffler ! L'OM a en effet remporté l'Olympico ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Si les hommes d'Igor Tudor n'auront pas réalisé le match de l'année, ils auront néanmoins eu le mérite de livrer une prestation cohérente, récompensée par un but de Samuel Gigot sur corner. Globalement, la défense marseillaise n'aura pas été mise en grand danger face à un OL en manque d'inspiration. L'OL a également été contenu par l'axe central marseillais, composé de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et de Leonardo Balerdi. L'Argentin enchaine d'ailleurs les bonnes prestations, surtout en l'absence d'Eric Bailly. De quoi être souligné par la presse pro-OM.

Balerdi applaudi par la presse pro-OM

On mérite ça! Il faut continuer tous ensamblé 🦾🧠🫀 pic.twitter.com/15HwntHclk — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) November 7, 2022

C'est notamment le cas de Football Club de Marseille, qui a donné une note de 6,5/10 à Balerdi. Et si les critiques ont parfois été rudes envers l'Argentin, l'heure est aux louanges pour le média phocéen. « Balerdi, ça devient sérieux ! Il enchaine les matches et profite de la fragilité de Bailly pour s’installer comme un titulaire de la défense avec Mbemba. Si le défenseur argentin a encore quelques moments d’égarement sur certains matches, il affiche cette saison une capacité à rester concentré. Cela fût le cas face à Lyon avec des interventions judicieuses sur Dembélé, Lacazette ou encore Toko Ekambi. Balerdi est appliqué, solide dans les duels et intéressant dans sa relance. Il peut aller chercher haut et dispose d’une vitesse de course appréciable. Il est aussi impliqué sur le but, faisant profité Gigot de son appel au premier poteau qui attire trois défenseurs lyonnais. Un joueur en progression », indique notamment Football Club de Marseille, qui espère que l'ancien de Dortmund est définitivement lancé avec l'OM. Balerdi devrait encore enchainer le week-end prochain sur la pelouse de l'AS Monaco. Un dernier grand test pour les Phocéens avant la trêve internationale.