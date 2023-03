OM : Balerdi incendié, son avocat prend la parole

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Si l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque contre le FC Annecy en quarts de finale de la Coupe de France mercredi, Leonardo Balerdi a lui touché le fond…

Arrivé en provenance de Dortmund contre un chèque de 12 millions d’euros en juillet 2020, Leonardo Balerdi n’a toujours pas répondu aux grandes attentes des supporters. Cette semaine, le défenseur argentin a même entraîné la chute de son OM en Coupe de France contre Annecy, une équipe de Ligue 2. Fautif sur les deux buts des joueurs d’Annecy, en reculant trop sur l’égalisation de Dion puis en étant absent du marquage sur la tête de Mouanga sur le deuxième pion. Mais alors que ses erreurs avaient été rattrapées par ses coéquipiers, Balerdi a replongé la tête sous l’eau en concluant lui-même la soirée en loupant son tir au but, synonyme de sortie de route pour l’OM. Autant dire qu’après le match, le joueur de 24 ans a été détruit par les supporters. Pas à juste titre, selon Jérôme Rothen.

« Balerdi n’est pas LE fautif »

« Je trouve ça dégueulasse d'avoir une tête de turc. Ce n’est pas la première fois que les Marseillais s’en prennent à Balerdi. Tout le monde ressort ses mauvaises performances, mais c’est l’un des joueurs les plus utilisés par Tudor cette saison. Pour avoir fait autant de matchs à l'OM cette saison, c'est qu'il a quand même des qualités. Il a de la régularité. Il est très pro, il a une hygiène de vie niquel. Après, il reste un jeune joueur. Balerdi peut encore progresser. Je ne dis pas que c’est un joueur incroyable, il a des lacunes. Il est fautif sur les buts, il a raté son tir au but, mais il ne faut pas jeter tout le reste à la poubelle. Balerdi n’est pas LE fautif. Dans les grands clubs, il y a toujours une tête de turc. Il faut arrêter avec ça ! Balerdi, on ne lui demande pas de faire des passes décisives, il doit être hargneux et bon dans les duels. Parfois, il est dépassé. Mais on oublie ses bons matchs. Il y a d’autres joueurs à critiquer avant Balerdi », a lancé le consultant de RMC, qui estime qu’un joueur comme le capitaine Valentin Rongier doit lui aussi prendre des coups de la part des supporters.