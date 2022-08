OM : Bakambu vendu 8 ME, un deal impossible ?

Dans : OM.

L’OM souhaite vendre dans le secteur offensif afin de faire de la place à Alexis Sanchez. Deux départs sont avancés, ceux de Konrad et de Bakambu.

L’Olympique de Marseille va officialiser dans les prochaines heures la signature de Jordan Veretout, un renfort de poids pour Igor Tudor au milieu de terrain. L’international français pourrait être imité dans les jours à venir par Alexis Sanchez, le Chilien ayant trouvé un accord de principe avec l’OM sur les bases d’un contrat de deux ans. Mais avant de pouvoir faire signer l’ex-attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone, le club phocéen doit se délester d’un ou deux joueurs afin de réduire sa masse salariale. Ce vendredi, L’Equipe dévoile que le prêt avec option d’achat quasi-obligatoire de Konrad de la Fuente au Real Valladolid est acquis et que le départ de l’international américain sera effectif dans les jours à venir. En parallèle, l’OM négocie avec le Celta Vigo pour le transfert de Cédric Bakambu.

Bakambu vendu 8 millions d'euros au Celta Vigo ?

Le quotidien national confirme des négociations en cours avec le Celta Vigo et Cédric Bakambu, pas fermé à l’idée de revenir en Espagne et de signer un contrat long terme, alors que son bail avec l’OM expirera dans un an. De son côté, le site espagnol Todo Fichajes croit savoir que les discussions sont très avancées entre l’Olympique de Marseille et le Celta Vigo. Six mois après avoir recruté Cédric Bakambu pour zéro euro, le club phocéen pourrait récupérer une belle indemnité de transfert avec l’international congolais. Et pour cause, le média croit savoir que les discussions entre Marseille et le Celta Vigo portent sur un transfert à hauteur de 8 millions d’euros pour Cédric Bakambu, lequel parapherait un contrat jusqu’en juin 2025 en Espagne.

Bakambu pas si chaud pour rejoindre le Celta ?

Autant dire que l’opération serait belle pour Pablo Longoria. Mais elle ne sera pas si simple à boucler que ce qu'annonce la presse espagnole. Et pour cause, Foot Mercato dévoile de son côté que Cédric Bakambu sera très difficile à convaincre de quitter l'Olympique de Marseille. L'international congolais a conscience que sa situation est confortable à l'OM, sur le plan salarial mais aussi sur le plan sportif, où il passe devant Dieng dans un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. S'il a peu de chances d'être un titulaire indiscutable aux yeux d'Igor Tudor, le Congolais a reçu des signaux positifs durant la préparation en participant à chaque match, et sait qu'il aura du temps de jeu au vu de l'accumulation des rencontres. Le départ de Cédric Bakambu est donc très loin d'être acquis pour l'état-major de l'OM, pour qui il va falloir revoir ses plans afin de dégraisser et ainsi faire de la place à Alexis Sanchez.