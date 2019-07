OM : Avec 20 Valère Germain, Marseille retrouve l'Europe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 8 petits buts en Ligue 1 la saison dernière, Valère Germain est bien loin de faire l’unanimité à Marseille.

Et pour cause, le profil de l’ancien Monégasque ne s’adapte pas à tous les systèmes de jeu et cela agace chez les supporters, qui lui reprochent d’être incapable d’évoluer seul en pointe. Néanmoins, Valère Germain reste une valeur sûre à l’échelle de la Ligue 1 et selon Gilles Favard, Marseille ferait une grosse erreur en se séparant de son attaquant, acheté près de 10 ME bonus compris à Monaco il y a deux ans.

« Dans l’état d’esprit, si tu as 20 joueurs comme Germain dans le groupe, ils vivent autre chose que la saison dernière. On le critique. Mais on est très sévère avec lui. C’est un très bon joueur de club, il n’est pas international. À chaque fois qu’il a été dans de bonnes équipes, à Monaco ou à Nice, il a toujours apporté sa pierre à l’édifice » a indiqué le consultant de la Chaîne L’Equipe, intimement convaincu que le problème n°1 de l’Olympique de Marseille n’est pas Valère Germain. Reste que Marseille fait actuellement le forcing pour recruter d’urgence un autre attaquant, à savoir Dario Benedetto.