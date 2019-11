OM : AVB salué, son coup de maître change tout à Marseille

Dans : OM.

Face à Lille samedi après-midi (2-1), André Villas-Boas avait placé Boubacar Kamara au poste de sentinelle. Et le jeune Marseillais de 19 ans n’a pas déçu…

Au contraire même puisque celui qui évoluait en défense centrale depuis le début de la saison a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe. A ce poste de n°6, il a véritablement sécurisé la défense centrale, composée de Duje Caleta-Car et d’Alvaro Gonzalez. Pour le journaliste Walid Archechour, il est évident que le Portugais a réalisé un véritable coup de maître. Qui pourrait bien changer le visage de l’Olympique de Marseille sur le long terme…

« Énorme match de Bouba Kamara au poste de numéro 6, j’ai vu des milieux de Valence ou de Chelsea souffrir dans cette zone en C1 (ndlr : contre Lille). Et si ça devenait le Marquinhos marseillais ? Il vient de donner une vraie alternative crédible à Villas-Boas pour concurrencer un Strootman plus que moyen » a commenté le journaliste de Winamax, pour qui il y a clairement une comparaison à effectuer entre le repositionnement de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille et celui de Marquinhos au Paris Saint-Germain. Espérons pour André Villas-Boas et les supporters phocéens que cela soit autant une réussite sur le long terme. Surtout, il sera intéressant de voir si l’ancien manager du FC Porto reconduit cette tactique face à l’OL dans le choc de la 13e journée de Ligue 1 au Vélodrome, dimanche prochain.