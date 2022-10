OM : Aulas avait Lacombe, Longoria aura Papin

Dans : OM.

Actuel entraîneur de Chartres en National 2, Jean-Pierre Papin devrait prochainement quitter son poste. L’ancien attaquant est attendu à l’Olympique de Marseille où il devrait épauler le président Pablo Longoria, à l’image de ce que réalisait Bernard Lacombe auprès de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais.

Jean-Pierre Papin refuse de confirmer l’information. Notamment interrogé en marge de la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir, le vainqueur de l’édition 1991 n’a pas souhaité commenter les rumeurs selon lesquelles il ferait son retour à l’Olympique de Marseille. En effet, le journal L’Equipe annonçait son arrivée imminente au sein de l’organigramme. Jean-Pierre Papin, planté par l'ancien président Jacques-Henri Eyraud en 2016, viendrait occuper le poste de conseiller stratégique.

« Le rôle de Papin ne serait pas celui d'un ambassadeur, comme Basile Boli l'est encore actuellement, mais plutôt d'un accompagnateur dans les hautes sphères », expliquait un proche du président Pablo Longoria au quotidien sportif. De son côté, le média Le Phocéen confirme le probable retour de « JPP » dans des fonctions importantes. Il ne s’agira pas d’un titre honorifique pour l’ancien attaquant, mais plutôt d’un rôle de conseiller de Pablo Longoria. Ainsi, le travail de Jean-Pierre Papin serait comparable à celui qu’effectuait Bernard Lacombe auprès de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais.

Un atout important pour Longoria

Une place essentielle puisque l’ex-bras droit du patron rhodanien a été l’un des artisans des plus belles années des Gones au début des années 2000. Pablo Longoria pourrait par exemple profiter de sa connaissance de Marseille et du foot français, sans parler de sa popularité auprès des supporters. On peut aussi imaginer que la légende marseillaise servirait de relai entre les joueurs, le staff et la direction. Et en tant que coach passé par Strasbourg ou Lens, le technicien sur le point de quitter Chartres (N2) aura sûrement de précieux conseils footballistiques à donner.