OM ‍: Aubameyang sifflé, Stéphane Guy est méchant

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a encore raté le coche samedi soir face à Lille 0-0. Les joueurs phocéens et notamment leur attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang ont été sifflés par le public. C'est justifié pour Stéphane Guy qui appelle le Gabonais à se remettre en cause.

L'espoir né de l'arrivée de Gennaro Gattuso semble déjà s'éteindre à l'OM. Le club marseillais est dans le dur d'un point de vue sportif avec un seul succès en 5 matchs de championnat. Samedi soir, l'OM a été incapable d'emballer le match contre Lille, subissant un match nul 0-0 bien gênant dans la course à l'Europe. Le public marseillais ne s'y trompait pas, sifflant copieusement ses joueurs. L'union sacrée provoquée par la venue de Gattuso est terminée et ce n'est pas Aubameyang qui dira le contraire. Toujours autant en difficulté sur le terrain, le Gabonais a été particulièrement ciblé par le public du Vélodrome samedi soir.

Aubameyang doit vite se mettre au niveau

L'ancien attaquant d'Arsenal a encore livré une prestation quelconque, ne pesant pas sur le match et n'inquiétant pas la défense lilloise. Avec seulement 5 buts inscrits dont un seul en Ligue 1, Aubameyang n'est pas au niveau de l'attaquant tant attendu par les supporters de l'OM comme l'était avant lui Alexis Sanchez. La colère des supporters est donc logique selon Stéphane Guy. Connaissant l'exigence du public marseillais, le journaliste de RMC a conseillé à Aubameyang d'augmenter sensiblement son niveau, pour le moment insuffisant au vu de son salaire et de son CV.

🗣🎙"il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s'y trompe pas. Il y a un vrai souci Aubameyang, c'est affligeant".



🔵⚪ L'avis de Stéphane Guy sur les performances d'Aubameyang et les sifflets du Vélodrome, légitimes selon lui. pic.twitter.com/a8iWZtsKBb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2023

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et c’est vrai qu’il y a un gros point d’interrogation, le public ne s’y trompe pas. Un public de Marseille qui fait beaucoup débat en ce moment, et parfois à juste titre, mais qui a quand même cette capacité je trouve à toujours vivre le football avec pertinence, à bien juger ce qu’il voit. Et quand il siffle Pau Lopez et Aubameyang, je pense qu’il est dans le vrai. Il y a un vrai souci Aubameyang parce que, au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions avortées par son absence d’appels, de mouvements, par ses fautes techniques. C’est affligeant. Faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On parle là d’un joueur qui connaît la Ligue 1 par cœur, qui a un énorme vécu. Le problème c’est qu’il est sous-performant. Très très sous-performant », a t-il lâché froidement dans l'After Foot. La tâche ne s'annonce pas simple pour Aubameyang. A 34 ans, l'ancien stéphanois connu pour sa vitesse par le passé devra peut-être se réinventer pour ne pas couler sur la Canebière. L'avenir européen de l'OM dépend sûrement de la réaction de sa star.