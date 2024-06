OM ‍: Aubameyang reste, l'ordre est donné par De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature officielle de Roberto de Zerbi au poste d'entraîneur de l'OM va permettre à Pablo Longoria d'avance dans le mercato. Mais le patron de Marseille souhaite déjà conserver son meilleur buteur.

L'Olympique de Marseille n'a pas réussi une grande saison, mais le club phocéen a probablement évité le pire grâce à la réussite de son buteur vedette, Pierre-Emerick Aubameyang, notamment en Europa League. Avec 30 buts et 11 passes décisives, l'attaquant de 35 ans a démontré que Pablo Longoria ne s'était pas trompé en allant le chercher la saison passée, et en lui offrant un énorme salaire (7,8 millions d'euros par saison) garanti jusqu'à la fin de son contrat avec l'OM en 2026. Et la signature de Roberto de Zerbi a conforté le président de Marseille dans son choix, puisque l'idée d'un départ de Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus du tout à l'ordre du jour. Si Frank McCourt veut des économies salariales, il a été décidé que ce ne sera pas en poussant l'international gabonais vers l'Arabie Saoudite ou ailleurs, révèle La Provence.

L'entourage d'Aubameyang sort du silence

👏Pierre-Emerick Aubameyang a été désigné meilleur joueur de l'année en @LigueEuropa, où il a inscrit 10 buts en 11 matches et aidé @OM_Officiel à atteindre les demi-finales. Meilleur buteur de la C3 cette saison, le Gabonais détient désormais aussi le record historique de la… pic.twitter.com/cs96Yvoof2 — UNFP (@UNFP) May 24, 2024

Notre confrère confirme que même si Aubameyang est tout en haut dans le classement des salaires, Pablo Longoria a décidé de refuser toutes les offres qui lui parviendraient d'ici à la fin du mercato. Et l'idée serait même de confier le brassard de capitaine à l'expérimenté attaquant. « L’OM veut absolument le conserver et en faire l’un des capitaines. L'atta­quant gabonais, lui, profite de ses va­cances. Certains dans son entourage l'imaginent relever un dernier chal­lenge lucratif d'autres entretiennent le mystère. Lui, après la dernière jour­née de Ligue 1 avait annoncé au mi­cro du diffuseur qu'il resterait », rappelle Ludovic Ferro. Sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, une rumeur circulait sur le fait que Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà rendu son domicile marseillais. A quelques jours de la reprise de l'entraînement on va vite savoir si tout cela était une galéjade de plus, même si l'OM devra probablement faire fort pour trouver un joueur aussi efficace que PAM et libre sur le marché des transferts.