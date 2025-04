OM ‍: Benatia lance l'opération Ben Seghir à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même si la qualification en Ligue des Champions n’est pas encore en poche, les dirigeants de l’OM préparent déjà le prochain mercato. Dans cette optique, Medhi Benatia aimerait faire venir Eliesse Ben Seghir à Marseille.

Adepte du 4-2-3-1 depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Roberto De Zerbi a démarré son aventure avec ce dispositif à l’Olympique de Marseille. Cela a d’abord fonctionné avant de rapidement s’effriter. Après une gifle infligée à domicile par l’AJ Auxerre au mois de novembre, le coach italien a changé son fusil d’épaule en passant dans une défense à trois. Mais l’idée de l’entraîneur et des dirigeants de l’OM est de bâtir un mercato permettant à Roberto De Zerbi d’installer de nouveau son dispositif préféré la saison prochaine.

En ce sens, le recrutement d’un ailier est capital et un joueur de Ligue 1 a tapé dans l’oeil de Medhi Benatia. A en croire les informations du compte @ActuOlympien sur X, Eliesse Ben Seghir est l’une des cibles privilégiées par le directeur sportif de l’Olympique de Marseille au mercato. Titulaire en début de saison, l’international marocain (10 sélections) a perdu sa place à l’AS Monaco au profit de Maghnes Akliouche et de Takumi Minamino, privilégiés par Adi Hütter pour épauler Breel Embolo et Mika Biereth.

L'OM rêve de faire venir Eliesse Ben Seghir

A 20 ans, le natif de Saint-Tropez ne souhaite pas perdre de temps et aimerait vite retrouver du temps de jeu, ce qu’il pourrait obtenir plus facilement à l’OM, où la concurrence est moins fournie dans le secteur offensif. « Ce dossier sera à suivre cet été. Beaucoup de signaux semblent montrer un retour en 4-2-3-1 la saison prochaine » indique par ailleurs le compte spécialisé. Reste que l’AS Monaco ne se séparera pas aussi facilement d’un joueur très prometteur et dont le contrat court jusqu’en 2027. Pour rafler la mise, l’Olympique de Marseille devra par conséquent y mettre le prix et cela pourrait monter haut, d’autant qu’il ne fait aucun doute que la concurrence sera féroce dans ce dossier.