OM ‍: Aubameyang libéré, Gattuso a pris le dossier en mains

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OM a facilement pris la mesure du Havre au Stade Vélodrome. Une belle victoire sur le score de 3 buts à 0 qui rassure quelque peu dans la cité phocéenne.

L'OM n'a pas raté sa réception du Havre ce dimanche en Ligue 1. Après deux défaites de rang en championnat, les hommes de Gennaro Gattuso ont fait le travail contre des Normands fébriles et réduits à 10 en fin de première période. Parmi les buteurs du jour côté phocéen : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a ouvert son compteur en Ligue 1 et aura également donné une passe décisive magnifique pour la réalisation d'Ismaïla Sarr. La prestation aboutie de l'ancien joueur d'Arsenal a beaucoup plu aux fans, aux observateurs mais aussi à l'entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, qui n'a pas manqué de souligner le bon comportement d'Aubameyang.

Aubameyang bluffe totalement Gattuso

Au micro de Prime Video, le technicien italien n'a en effet pas tari d'éloges sur le Marseillais, avouant également avoir eu une discussion franche avec lui dans la semaine. « Il a 34 ans. Je l'ai appelé dans mon bureau l'autre jour et je lui ai fait des compliments. Il a joué à Chelsea, au Barça et lui ai rappelé que c'es un joueur qui se sacrifie sur le terrain, comme il s'est sacrifié aujourd'hui ou contre Brighton. Je ne peux dire que chapeau à lui », a notamment indiqué un Gennaro Gattuso très fier du visage montré par son équipe depuis sa reprise en main de l'OM. Il n'a également pas manqué de féliciter Amine Harit, encore une fois déterminant avec les Phocéens. Il ne serait donc pas étonnant de voir les deux joueurs enchainer les matchs sous l'ère Gattuso, pour le plus grand plaisir des fans phocéens.