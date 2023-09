OM ‍: Aubameyang, le flop va être violent à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré deux buts en Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang est pour le moment un flop à l’OM, où il n’a toujours pas débloqué son compteur en championnat. La succession d’Alexis Sanchez se passe mal à Marseille…

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang avait une mission périlleuse à remplir. Celle de faire oublier un certain Alexis Sanchez, qui n’est resté qu’une saison dans la cité phocéenne mais qui a brillé et qui s’était imposé comme l’atout offensif n°1 du club phocéen. Les débuts de celui qui est surnommé « Aubame » étaient plutôt prometteurs avec un doublé en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos mais depuis… le Gabonais est dans une difficile traversée du désert.

19 tirs pour Aubameyang en Ligue 1 cette saison.



2è total le + élevé en championnat.



0 but. pic.twitter.com/ZzKed0sMpy — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) September 18, 2023

Une fois de plus titulaire contre Toulouse dimanche au Vélodrome, l’ex-attaquant du Borussia Dortmund ou encore du FC Barcelone n’a toujours pas réussi à ouvrir son compteur but en Ligue 1. De quoi sérieusement inquiéter les supporters ainsi que les observateurs. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Carine Galli a fait part de son interrogation face au manque criant d’efficacité de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel commence à ressembler à un gros flop, pas de quoi rassurer les fans de l’OM alors que l’ancien Stéphanois a signé trois ans.

Aubameyang inquiète Carine Galli

« Aubameyang est très inquiétant depuis son arrivée à l’OM. C’est bien beau d’avoir mis un doublé contre le Panathinaïkos mais ça ne suffit pas. C’est lui la tête de gondole, l’an dernier c’était Alexis Sanchez et maintenant c’est « Aubam » et il n’y est pas… Marcelino de son côté n’arrive pas à influer sur son équipe, ses choix ne sont pas pertinents, ses changements n’apportent rien et on ne voit aucune évolution. A Marseille de toute façon, dès que tu mets quelque chose en place, tu dois repartir de zéro l’année suivante car il y a des changements majeurs dans l’effectif et un changement d’entraîneur tous les ans » a commenté la journaliste, pour qui la situation de Marseille n’est pas encore dramatique mais a quand même de quoi inquiéter. Reste maintenant à voir si les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang arriveront à remonter la pente au moment où leur calendrier va sérieusement se corser. Au programme lors des quatre prochains matchs : l’Ajax, le PSG, Monaco et Brighton. Un véritable crash test…