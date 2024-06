OM ‍: Aubameyang et Balerdi vendus, Longoria va faire hurler à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas retenu par la direction olympienne en cas de proposition jugée comme « stratosphérique » lors du mercato estival. Tout comme Balerdi.

La priorité de l’Olympique de Marseille est de bâtir son effectif 2024-2025 autour de deux hommes clés, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang en attaque et Leonardo Balerdi en défense. Il faut dire que l’international gabonais et l’ancien défenseur du Borussia Dortmund sont deux des rares joueurs ayant apporté satisfaction la saison dernière, il est donc logique pour Pablo Longoria de vouloir les conserver. Les discussions avancent dans le bon sens pour une prolongation du contrat de Leonardo Balerdi, malgré les convoitises de l’Atalanta Bergame ou encore de l’Atlético de Madrid. En revanche, l’avenir de « PEA » est plus flou.

L’ex-attaquant de Chelsea a la cote en Arabie Saoudite, et il n’est pas impossible que l’OM reçoive une offre colossale dans les semaines à venir. Interrogé sur BFM Marseille, le journaliste Romain Canuti estime qu’en cas de proposition XXL, le club phocéen ne devrait pas retenir son attaquant phare. « A quel poste il faut recruter ? Tous les postes, il en faut de partout ! C’est le souhait des dirigeants, il faut changer la dynamique car l’année dernière, on a beaucoup souffert. Il y a quelques joueurs qui ont donné satisfaction comme Aubameyang et Balerdi. Mais une fois qu'on a dit ça… Même eux, s’il y a une offre stratosphérique qui arrive… » a lancé le journaliste, avant de poursuivre.

Aubameyang ne sera pas retenu par l'OM

« Le projet, ce n’est pas non plus de garder ces deux-là et de les accompagner par dix jeunes de la réserve. Ca va construire dans tous les sens, il y a des chantiers plus prioritaires que d’autres. La colonne vertébrale est importante mais en vrai, ça va concerner tous les postes jusqu’à la fin du mois d’août ! » a commenté le journaliste du Phocéen, persuadé que Pablo Longoria ne posera pas les barbelés autour de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi en cas de grosse offre dans les jours ou les semaines à venir. Le président de l’OM avait d’ailleurs confié il y a quelques semaines qu’un deal avait été passé avec le buteur gabonais, lequel avait signé à Marseille l’été dernier à condition de ne pas être retenu l’été suivant dans le cas où il voudrait signer un dernier gros contrat dans une destination exotique.