Ben Seghir à l'OM, un traitre a tout gâché

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L'OM surveillera comme le lait sur le feu Eliesse Ben Seghir, le prodige monégasque.

Du haut de ses 19 ans, Eliesse Ben Seghir est devenu l'un des atouts majeurs du club de la Principauté, le jeune international marocain ayant des qualités hors du commun. Et pour le match à six points contre l'OM, Adi Hütter compte énormément sur son milieu offensif. Ce que l'on sait moins, c'est que Ben Seghir était quasiment promis à l'Olympique de Marseille, avant que finalement l'AS Monaco réussisse à rafler en 2019. En effet, le club phocéen avait repéré le jeune joueur, et pensait avoir trouvé les arguments pour convaincre ce dernier de signer son premier contrat avec l'OM, une offre semblant même être proche d'être validée par le clan Ben Seghir. Mais en l'espace de quelques jours, tout a basculé du mauvais côté pour le club phocéen, car visiblement cet ultime rendez-vous avant une signature n'était pas si secrète que l'OM le pensait et le scénario a mal tourné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @benseghir44_

Dans La Provence, Tristant Rapaud revient sur ces heures qui ont changé le destin d'Eliesse Ben Seghir au profit de l'AS Monaco et au détriment de l'Olympique de Marseille. Alors que l'OM attendant que le joueur signe le contrat peaufiné en milieu de semaine, et que le Champagne était au frais du côté de la direction phocéenne, le retour de bâton a été violent. « Le lundi après la réunion…la douche froide. L’AS Monaco a eu vent du conciliable et a dégainé entre-temps une offre irrefusable. Comprenez un gros chèque et un logement à Nice pour rapprocher la mère de ses deux enfants. L’OM s’est retrouvé le bec dans l’eau », explique le journaliste du quotidien marseillais. Et voilà comment l'OM a raté l'une des nouvelles stars de la Ligue 1. Reste à savoir qui a prévenu Monaco de l'imminence d'un accord avec Marseille pour faire signer Eliesse Ben Seghir, même si cela ne changera rien au fait que dimanche au Vélodrome, l'international marocain portera le maillot de l'ASM et pas celui de l'OM.