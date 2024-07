OM ‍: Aubameyang dément l'affolante rumeur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang de l'OM est pressenti alors que deux clubs saoudiens lui font un pont d'or au mercato. Néanmoins, le joueur et son entourage tentent de calmer le jeu.

Leader d'un OM mal en point la saison dernière, Aubameyang va t-il quitter le club phocéen alors que Roberto de Zerbi arrive ? L'attaquant gabonais est intéressé par le projet de jeu de son nouvel entraîneur italien mais la loi du marché pourrait avoir raison de ses ambitions sportives. En effet, Aubameyang est ardemment convoité en Arabie Saoudite. Deux clubs, Al-Shabab et Al-Qadisiyah, lui offrent une fortune pour quitter l'OM. Le premier lui donnerait un million d'euros net de salaire par mois tandis que le second lui offrirait même plus. De quoi faire tourner la tête de l'attaquant et lui donner envie de partir selon les dernières indiscrétions.

Aubameyang dément vouloir partir (pour le moment)

Une nouvelle qui attriste les supporters marseillais mais aussi Roberto de Zerbi. Le technicien italien de l'OM compte sur Aubameyang pour la prochaine saison. Cependant, que toutes ces personnes se rassurent, un départ est loin d'être acté. C'est ce qu'affirme l'entourage du joueur gabonais auprès du quotidien Le Parisien. Aubameyang n'aurait pas « signifié sa volonté de quitter l’OM » indique le journal francilien.

Il faudra quoiqu’il arrive respecter le choix de Aubameyang.



Vu son talent et sa force de caractère, il serait génial de le garder mais d’un côté garder un joueur contre sa volonté peut nuire à son rendement.pic.twitter.com/Vppb3CYHM9 — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) July 13, 2024

Une manière de désamorcer la situation mais est-ce que cette position va tenir longtemps ? Pas sûr. En effet, outre le joueur gabonais, Pablo Longoria verrait d'un bon œil ce transfert sur le plan financier. L'OM pourrait économiser le salaire d'Aubameyang fixé à 700 000 euros brut mensuels avec peut-être une indemnité de transfert à gagner en plus comme le propose Al-Qadisiyah. Dans ces conditions, l'OM ne peut pas considérer Aubameyang comme un élément intouchable cet été surtout sans aucune coupe d'Europe à disputer.