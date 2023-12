OM ‍: Aubameyang crée une embrouille terrible au Barça

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Auteur d'un doublé à Lorient ce dimanche soir en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang continue d'impressionner ces dernières semaines sous les couleurs de l'OM. De quoi donner quelques regrets à Barcelone...

Si tout n'a pas été parfait face à Lorient ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a pris les trois points. Les hommes de Gennaro Gattuso regardent dorénavant vers le haut de tableau. Et ils pourront remercier Pierre-Emerick Aubameyang, en feu depuis quelques matchs. Auteur d'un doublé à Lorient, le Gabonais retrouve un rythme de croisière à la hauteur de son talent. Depuis le début de saison avec l'OM, PEA compte 12 buts et 6 passes décisives en 21 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un très bon bilan qui aurait pu également servir au... Barça, qui était sur son profil l'été dernier.

Aubameyang, Barcelone s'en mord les doigts

Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas connu l'expérience souhaitée à Chelsea. L'été dernier, son nom est revenu du côté du FC Barcelone. L'attaquant était même prêt à revenir en Catalogne pour aider le club blaugrana. Mais voilà, la direction du Barça a poliment refusé la possibilité de signer de nouveau le joueur de 34 ans. Ces dernières heures, après la nouvelle belle prestation du Gabonais avec l'OM, le média Sport nourrit des regrets pour les Catalans, qui auraient bien eu besoin des qualités de PEA pour faire bonne figure. « Le Barça a besoin d'un buteur et aurait pu l'avoir avec Aubameyang, mais cet été, la possibilité de le signer a été rejetée malgré le fait que le joueur a proposé de revenir après son échec à Chelsea. Le club Blaugrana a compris qu'un autre 9 n'était pas nécessaire et lui a fermé la porte. Auba a fini par signer à l'Olympique de Marseille et réalise une saison marquante. Il est sans aucun doute le joueur le plus important de Marseille avec un bilan de 12 buts et 6 passes décisives en 21 matchs », rappelle notamment Sport, peu satisfait des choix faits l'été dernier par le Barça au mercato.