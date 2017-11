OM : Au fait, l’OM a aussi eu un comportement inacceptable

Dans : OM, Europa League.

Le comportement de Patrice Evra a presque fait passer sous silence la pitoyable prestation de l’OM sur le terrain de Guimaraes ce jeudi.

Cette nouvelle défaite à l’extérieur en Europa League empêche la formation olympienne d’aller chercher sa qualification, et lui assure donc deux dernières journées décisives, à commencer par le déplacement en Turquie à venir. Mais sur le terrain, c’est surtout la partition rendue qui a de quoi inquiéter Rudi Garcia, qui voit encore et toujours son équipe se faire pénaliser quand elle est aussi apathique.

« On a ronronné. On n'a pas été assez tueurs. On a eu des situations, mais on n'a pas eu l'extrême envie de la mettre dedans, puis on est puni, comme à Salzbourg. Ce n'est pas acceptable que l'OM se contente d'un match nul alors que ce ne sont pas les consignes », a déploré l’entraineur olympien, dépité de voir sa formation ne pas parvenir à enchainer les prestations convaincantes. A rectifier rapidement en championnat ce dimanche face à Caen, histoire de passer la trêve internationale au chaud.